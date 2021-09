FRONTALE NEL CHIETINO, IL CORDOGLIO DELLA FIGC ABRUZZO

RAPINO – Il Rapino Calcio in lutto dopo il tragico incidente stradale della notte scorsa nel chietino dove in uno schianto che ha provocato quatto morti, ha perso la vita il presidente del Rapino Calcio, Domenico Di Fazio.

Amatissimo nell’ambiente sportivo e protagonista della vita comunitaria del centro del chietino, il numero uno del club neroverde lascia un vuoto incolmabile ed una profonda tristezza nei tantissimi che l’hanno conosciuto.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del presidente del Comitato Abruzzo della Figc, Concezio Memmo, che partecipa al cordoglio a nome di tutto il calcio dilettantistico abruzzese: “Voglio ricordare Domenico per quello che era, una persona schietta e sincera, appassionata del nostro sport e sempre pronta a fare sacrifici per i suoi ragazzi e per il suo paese”. Il Consiglio Direttivo e tutte le strutture della LND Abruzzo porgono le proprie condoglianze a familiari ed amici e alla società Rapino Calcio, rivolgendo una preghiera ed una speranza verso le altre persone coinvolte nell’incidente.