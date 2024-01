FRONTALE TRA AUTO, UN MORTO E DUE FERITI A CASTEL DI SANGRO. LA VITTIMA E’ UN 62ENNE MOLISANO

CASTEL DI SANGRO – È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 652, sul territorio comunale di Castel Di Sangro (L’Aquila), ai confini con Rionero Sannitico (Isernia).

Si è trattato di un frontale tra due auto, una Fiat Punto e un’Alfa 147, visibilmente distrutte.

A morire è stato il 62enne Giacomo Iacobucci, di Rionero Sannitico.

I due feriti, una giovane e un uomo adulto, sono stati trasportati nel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona (L’Aquila), da un’ambulanza del 118.

Uno dei due conducenti, purtroppo, è deceduto poco dopo essere stato preso in carico dai medici dell’ospedale di Castel Di Sangro.

Il traffico – ha riportato l’Ansa – ha subíto notevoli rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

La Procura della Repubblica di Sulmona, competente territorialmente, ha avviato le indagini del caso.