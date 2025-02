FRONTALE TRA DUE TIR SULLA VIA SALARIA TRA ANTRODOCO E LA PROVINCIA DELL’AQUILA: UN FERITO

ANTRODOCO – Un pauroso incidente stradale è avvenuto ieri sulla via Salaria dopo il bivio di Antrodoco ((Rieti) al confine con l’Abruzzo aquilano per la tratta che conduce ad Amatrice nel reatino. Coinvolti due grandi automezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti molti uomini e mezzi della Polizia Stradale, Anas, Provincia e personale delle Autodemolizioni San Vittorino dell’Aquila che hanno impiegato quasi una intera giornata per il recupero dei tir.

Sono stati impiegati mezzi molto particolari e i due camion sono stati portati nel deposito di San Vittorino. Sulla dinamica e le cause di quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Autostradale. Uno degli autisti è rimasto illeso, l’altro è in ospedale ma non in pericolo di vita.