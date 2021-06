FRUIBILITA’ SPIAGGE, CONFERMATA A VASTO LA BANDIERA VERDE

VASTO – Il Comune di Vasto anche quest’anno ha ottenuto la Bandiera Verde, l’importante vessillo che attesta la fruibilità e l’idoneità ambientale delle spiagge frequentate dalle famiglie.

Tra le 148 località con spiagge definite a misura di bambino c’è anche quella di Vasto Marina grazie ai servizi forniti, all’assistenza e alla sicurezza, alla tipologia di arenile sabbioso con i fondali bassi e acque chiare e pulite e alle opportunità di svago per i genitori e i più piccoli.

La Cerimonia ufficiale della consegna della “Bandiera Verde dei Pediatri 2021” si svolgerà il 10 luglio 2021 presso il Parco pubblico “Bambinopoli Comunale” sito in di Alba Adriatica a partire dalle ore 9:30.

“Siamo fieri di aver confermato per l’estate 2021 questo importante riconoscimento per Vasto Marina – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Ambientali, Paola Cianci – che si aggiunge alla straordinaria riconquista della Bandiera Blu. Il lavoro portato avanti in questi anni di mandato amministrativo ha avuto come obiettivo quello di migliorare la fruibilità dei luoghi e potenziare le attività di monitoraggio ambientale sia in termini di qualità delle acque che di presenza di specie tutelate nelle aree protette. Vasto è la città che vanta il maggior numero di chilometri della Costa dei Trabocchi – concludono sindaco e assessore – e ha dimostrato, anche attraverso i numerosi riconoscimenti, di essere la località di mare con la migliore offerta per chi, come le famiglie, è alla ricerca del turismo sostenibile”.