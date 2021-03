FSE, CRISI INDUSTRIALI E CENTRI PER L’IMPIEGO, INTERVISTA AD ASSESSORE QUARESIMALE, LA DIRETTA

TERAMO – La strategia per spendere preso e bene le risorse europee del Fondo sociale europeo (Fse), la riorganizzazione dei Centri per l’impiego, le vertenze industriali da risolvere per salvare quanti più posti di lavoro nel pieno della crisi economica provocata dalla pandemia del coronavirus. Questi gli argomenti al centro dell’intervista all’assessore regionale della Lega Pietro Quaresimale, che ha le deleghe Lavoro, Politiche sociali, Formazione professionale, enti locali e Istruzione. Diretta streaming su Abruzzoweb a partire dalle ore 18.

