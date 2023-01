FUCILATA MORTALE A MONTEREALE: ALTRI DUE INDAGATI DI OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DI CIALFI

MONTEREALE – Come era prevedibile la Procura della Repubblica ha messo sotto inchiesta altre due persone in relazione alla morte di Fiore Cialfi ucciso da un colpo accidentale di carabina mentre era con degli amici cacciatori come lui.

Per cui oltre a Nazzareno Feliciani, di 58 anni, funzionario del Corpo dei vigili del fuoco in servizio a Roma, risultano indagati sempre per omicidio colposo, Giancarlo Di Giandomenico di 63 anni, anche lui di Marana di Montereale come Feliciani e Antonio Picchioni di 64 anni di San Giovanni di Paganica di Montereale. Tutti erano presenti sul posto quando si è consumata la disgrazia.

Anche per loro l’accusa è di omicidio colposo in seguito a un negligente uso dell’arma da caccia da cui è partito il colpo mortale per il consigliere comunale ed ex dipendente della Tua.

Secondo quanto riporta il Messaggero gli avvisi sono stati notificati in vista dell’autopsia in modo da poter nominare propri consulenti.