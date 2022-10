FUCINO: AL VIA SONDAGGI AGRONOMICI PER IMPIANTO IRRIGUO, SOPRALLUOGO REGIONE

AVEZZANO – Al via i sondaggi agronomici nel Fucino che serviranno per l’impianto irriguo nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ‘Acqua bene comune’.

Si tratta di sondaggi indispensabili per l’avvio dell’iter progettuale e nel pomeriggio il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il vice Emanuele Imprudente, insieme al consigliere regionale, Mario Quaglieri, al direttore dell’Arap, Antonio Morgante e al commissario del Consorzio di Bonifica Ovest, Danilo Tarquini, hanno presenziato all’avvio durante un sopralluogo.

La presenza di Marsilio e Imprudente all’avvio dei sondaggi, si legge in una nota, “conferma ancora una volta la volontà della Regione Abruzzo di realizzare l’impianto per cui nei giorni scorsi è stata presentata l’istanza all’Agenzia della Coesione per il finanziamento di un importo di 65 milioni di euro”.

“Si tratta di un’opera su cui come Regione puntiamo molto – hanno commentato Marsilio e Imprudente – in raccordo con l’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale potremo attingere al fondo per investimenti finalizzati all’infrastrutturazione dei servizi idrici ed irrigui per una gestione più efficiente e sostenibile della risorsa acqua”.

“Il nostro obiettivo è quello di dotare quest’area produttiva della nostra regione delle infrastrutture necessarie per garantire, supportare e incrementare la crescita economica. La nostra presenza oggi all’avvio dei sondaggi agronomici dimostra l’infondatezza di tutte le accuse che sono state sollevate ad arte nelle ultime settimane, hanno concluso.