FUCINO: ALLARME COLDIRETTI, “GRANDINE DEVASTA CAMPI, DOPO BLUE TONGUE ALTRA TEGOLA SULLA MARSICA”

AVEZZANO – “Altra tegola questo pomeriggio, poco prima delle 18:00, sull’agricoltura marsicana. Dopo la Blu tongue di questi giorni, è il Fucino – nei territori tra Pescina e San Benedetto dei Marsi – ad aver subito una violenta grandinata che, secondo alcuni testimoni, ha assunto le fattezze di un ‘mini tornad’” distruggendo campi di mais, cipolle, carote e altri ortaggi defogliandoli tutti e non rendendoli, quindi, idonei ad essere commercializzati. Poco dopo, il maltempo si è spostato nella zona di Trasacco (zona Telespazio) con ulteriori danni”.

A lanciare l’allarme, in una nota, il presidente di Coldiretti L’Aquila, Alfonso Raffaele.

“Al momento, non si è in grado di quantificare l’ammontare dei danni che, in ogni caso, sono ingenti. Ci riserviamo di procedere alla richiesta di calamità naturale se, quanto si evidenzia da una prima valutazione, sarà confermato nelle prossime ore”, conclude.