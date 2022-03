L’AQUILA – “Gente senza casa, bambini che nascono nei bunker, il rumore delle sirene. Ho pianto tanto, ormai ho finito le lacrime. Nessuno di noi si aspettava questa tragedia, almeno non così. Nel 2022 è impensabile, perché ci sarebbero tanti modi di fare la ‘guerra’, ma arrivare alle armi nel cuore dell’Europa no, nessuno poteva immaginarlo”.

Elena ha 51 anni e sabato scorso è tornata in autobus all’Aquila, dove lavora nel Relais Magione Papale dal 2007, partendo giovedì da Mukacheve, città che conta circa 80mila abitanti nell’Ucraina occidentale, passando per la Polonia.

Due giorni di viaggio intensi, insieme a tanti altri connazionali, prevalentemente donne e bambini, tutti in fuga dalla guerra esplosa con l’invasione russa all’apice di una profonda crisi trascinata per almeno 8 anni.

Nella sua città di origine ha lasciato la mamma che a dicembre compirà 80 anni, due giorni fa invece ha riabbracciato la figlia, di 32 anni, arrivata all’Aquila insieme ai suoi due nipotini e un’amica con altri due bambini.

“Mia mamma ha deciso di restare lì, dove ha sempre vissuto. Ho cercato di convincerla in tutti i modi ma non c’è stato verso. Mi ha detto di non avere paura, io però ce l’ho per lei. E infatti sono pronta a ripartire per andarla a prendere. Questa volta tornerò in auto, anche se in tutti questi anni non l’ho mai fatto, è l’unico modo”, racconta Elena ah AbruzzoWeb.

Insieme a lei sono rimasti altri parenti, sono uomini, così come nelle altre famiglie, civili chiamati alle armi dai 18 ai 60 anni.

Stava trascorrendo le sue ferie in Ucraina dal 15 gennaio quando è scoppiata la guerra e quando ha deciso di ripartire, almeno nella città in cui è cresciuta, la situazione non era ancora drammatica, “ma ogni giorno che passa i rischi sono sempre più grandi, adesso siamo molto più preoccupati”.

“Per noi sarà sempre difficile capire fino in fondo cosa abbia scatenato questa tragedia. Conosciamo le ragioni dell’Ucraina, credo un Paese che non dovrebbe chiedere permessi a nessuno e dovrebbe essere libero di decidere in casa sua, e allo stesso tempo sappiamo che la Russia di Putin non voleva la Nato alle porte di casa. E anche in questo caso, non sappiamo cosa intendesse fare la Nato. Come da queste due posizioni si sia arrivati poi a questo punto non lo sapremo mai davvero, quali sono i piani che ognuno ha in mente possiamo solo ipotizzarlo e raccontare quello che vediamo. E non potremo mai capire come si possa per queste ragioni portare la guerra tra la persone, nelle loro case, davvero questo non è possibile da capire”.

Restano ancora tante incognite, sull’immediato e prossimo futuro, a cominciare dalla prima accoglienza in Italia: “Dobbiamo andare in Questura e lì forse ci diranno come comportarci, ci diranno qualcosa sulla sistemazione di mia figlia e dei bambini, che al momento ovviamente si trovano nel mio appartamento, mentre io sono a casa del mio compagno”.

Ieri si è svolta una riunione, presieduta dal Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, nel corso della quale sono stati illustrati tutti i modelli operativi da attuare per la gestione dell’accoglienza dei cittadini provenienti dall’Ucraina, in attesa della definizione normativa e delle relative circolari applicative ministeriali.

Intanto si è già messa in moto la macchina della solidarietà: “Ci sono tanti Paesi che si stanno adoperando per portare beni di prima necessità, ringrazio gli amici italiani che ci sono vicini e ringrazio Dio per essere riuscita a riabbracciare mia figlia e i miei nipoti”.