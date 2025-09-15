FUGA DI GAS E INCENDIO PER CAVI TRANCIATI A PESCARA: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

PESCARA – Una fuga di gas, poi un principio di incendio, entrambi causati in maniera accidentale dalle operazioni di scavo per la posa di una condotta idrica: è quanto accaduto nel pomeriggio in via Leonardo Da Vinci a Pescara, creando momenti di apprensione tra i residenti, fugati dal pronto intervento di una squadra dei vigili del fuoco, arrivati sul posto dopo la segnalazione di una fuga di gas.

La perdita, provocata dalla rottura accidentale di una tubazione di adduzione durante le operazioni di scavo, si è poi incendiata a causa del contemporaneo taglio di un cavo elettrico presente in corrispondenza dello scavo. I

vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto alla momentanea messa in sicurezza dell’area, per consentire l’intervento del personale Enel per disattivare l’alimentazione elettrica e procedere dopo all’eliminazione della perdita di gas e alla contestuale estinzione delle fiamme.