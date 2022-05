CAPORCIANO – Sono stati momenti di paura quelli vissuti poco fa a causa del maltempo, nel complesso monastico di Bominaco, nel comune di Caporciano (L’Aquila): un fulmine si è abbattuto su un albero che cadendo ha ferito gravemente un visitatore, causando danni inestimabili al patrimonio artistico del sito turistico e, in particolare, all’oratorio di San Pellegrino che si è aperto sotto il peso della pianta.

In base a quanto raccontano i presenti, l’uomo si trovava all’esterno dell’oratorio, quando il fulmine ha colpito l’albero che, a sua volta è caduto sulla struttura dell’oratorio, squarciandola e danneggiando in parte anche l’esterno della chiesa di Santa Maria Assunta, come accertato dai sopralluoghi.

A intervenire sul posto gli operatori del 118, che si sono occupati del trasferimento dell’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, vigili del fuoco e carabinieri che stanno effettuando la messa in sicurezza.