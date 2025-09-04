LISBONA – Una tragedia senza precedenti ha colpito il cuore della capitale portoghese, Lisbona. Alle 18:05 locali (19:05 in Italia), la storica funicolare Elevador da Glória è deragliata mentre scendeva dal belvedere di São Pedro de Alcântara verso Praça dos Restauradores.

La vettura, fuori controllo dopo la rottura di un cavo portante, si è schiantata contro un edificio in Rua da Glória.

Secondo fonti ufficiali, il bilancio è gravissimo: 15 persone hanno perso la vita e circa 20 sono rimaste ferite, alcune in condizioni critiche. Sette passeggeri sono stati ricoverati all’ospedale São José, cinque dei quali in terapia intensiva; altri due si trovano all’ospedale Santa Maria.

Tra i feriti figura anche una aquilana, S.L. che ha riportato lesioni lievi. Si tratta una ricercatrice che insieme al figlio era nel vagone posteriore della funicolare, prima di quello che ha causato il dramma.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi immediatamente vigili del fuoco, ambulanze e unità della Protezione Civile, che hanno lavorato a lungo per estrarre i passeggeri intrappolati e stabilizzare i feriti prima del trasporto in ospedale.

Il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, ha dichiarato il lutto cittadino: “È un giorno tragico per la nostra città. Lisbona piange le vittime di una sciagura che non ha precedenti”. Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha espresso cordoglio a nome della nazione. Messaggi di vicinanza sono arrivati anche dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Le prime ricostruzioni attribuiscono il deragliamento al cedimento di un cavo di sostegno. La Polizia civile e l’Ufficio per la prevenzione e l’investigazione degli incidenti aerei e ferroviari hanno aperto un’indagine per accertare responsabilità e condizioni di manutenzione del mezzo.

Non è il primo episodio: la stessa funicolare era già deragliata nel maggio 2018, senza però causare feriti. Progettata dall’ingegnere Raoul Mesnier du Ponsard e inaugurata nel 1885, l’Elevador da Glória è uno dei simboli turistici di Lisbona. Ogni anno trasporta oltre tre milioni di passeggeri ed è stata riconosciuta monumento nazionale nel 2002.