FUNIVIA DEL GRAN SASSO: ARRIVATA L’ULTIMA CORDA CHE COMPLETERA’ I LAVORI DI SOSTITUZIONE

L’AQUILA – È arrivata anche l’ultima fune che completerà i lavori di sostituzione della Funivia del Gran Sasso d’Italia. Dopo aver completato il tiraggio delle prime tre funi, la quarta è arrivata nella notte dalla Svizzera, è stata sistemata sulla bobina, per l’ulteriore passaggio che richiederà all’incirca una decina di giorni. Le operazioni per il tiraggio dell’ultima fune inizieranno lunedì 13 luglio prossimo.

“Siamo in linea con i tempi previsti per restituire piena operatività alla Funivia del Gran Sasso ad agosto – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – per questo importante lavoro voglio ringraziare il consigliere con delega allo sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia; il consigliere e presidente della commissione bilancio, Livio Vittorini; il presidente del Centro Turistico del Gran Sasso, Gianluca Museo, e tutti i tecnici che, con serietà e professionalità, stanno portando avanti questo delicato intervento nei tempi programmati, nonostante la complessità delle operazioni. Il Comune dell’Aquila ha fatto la sua parte con determinazione: abbiamo lavorato senza sosta per reperire i fondi necessari, progettare l’intervento e bandire la gara in tempi record. La riapertura ad agosto sarà una conquista collettiva che darà nuova linfa al nostro territorio”.

Nel frattempo, il Centro Turistico del Gran Sasso ha previsto un servizio sostitutivo con bus navetta che collegherà Fonte Cerreto a Campo Imperatore in circa 30 minuti.

