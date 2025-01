FUNIVIA DEL GRAN SASSO CHIUSA ALL’IMPROVVISO: SCIATORI FURIOSI. PIETRUCCI, “FATTO INTOLLERABILE”

L’AQUILA- “Così “de botto” la funivia del Gran Sasso, che da Fonte Cerreto porta a Campo Imperatore, oggi non è partita per via dei controlli imposti dall’ANFISA, lasciando però a valle centinaia di sciatori arrivati da tutto il centro Italia, giustamente furiosi per il disservizio di cui erano ignari. Questo perché, in un giorno sensibile come il venerdì – inizio del fine settimana – il Centro turistico non ha ritenuto di fare uno straccio di comunicato stampa, ma di comunicare la chiusura con una semplice comunicazione apparsa il giorno prima solo sul sito del Centro Turistico”. Lo afferma il consigliere regionale aquilano Pierpaolo Pietrucci.

“E’ questa la maniera di promuovere il turismo e di fidelizzare gli appassionati alla montagna aquilana? Non si potevano programmare i controlli in un altro giorno più lontano dal fine settimana? Perché non si è pensato a comunicare in maniera più adeguata e diffusa la chiusura, tanto più che avvenuta di venerdì in un giorno con condizioni perfette per sciare? Domande che restano senza una risposta se non quella di una superficialità intollerabile che danneggia ogni giorno di più il nostro territorio”.