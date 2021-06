FUNIVIA DEL GRAN SASSO: DA DOMENICA LE CORSE INIZIANO DALLE 7.30, ORARI E TARIFFE

L’AQUILA – A partire da domenica 27 giugno e fino alla fine dell’estate, le corse della funivia del Gran Sasso d’Italia cominceranno tutti i giorni alle 7.30 del mattino (da Fonte Cerreto a Campo Imperatore) e andranno avanti ininterrottamente fino alle 19 ogni 20 minuti (ultima corsa a scendere da Campo Imperatore fino a Fonte Cerreto).

Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore ai Trasporti, Carla Mannetti, e l’amministratore unico del Centro Turistico, Dino Pignatelli.

“La funivia – spiegano – amplia un servizio a vantaggio di turisti e visitatori, viaggiando per tutta l’estate ininterrottamente per 11 ore e mezzo, tutti i giorni, festivi compresi. All’inizio di giugno sono state completate con successo le operazioni di verifica dell’impianto e ora siamo nelle condizioni di poter offrire un servizio competitivo anche quanto ai costi. Le tariffe a carico degli utilizzatori, infatti, sono rimaste invariate rispetto all’estate 2020 e per di più è rimasta inalterata la differenziazione dei prezzi in base alle varie tipologie di utilizzo della funivia, in modo tale da soddisfare nel modo migliore possibile l’utenza”.

“Ricordiamo che, in base ai dati Istat e della Regione, l’anno scorso sono state registrate 100mila presenze sul Gran Sasso, molte delle quali hanno fruito della funivia, nonostante la ridotta capacità di trasporto dovuta al rispetto dei protocolli anti contagio covid-19, scesa da 100 a 35 passeggeri per corsa. Visto dunque l’ottimo andamento dello scorso anno, abbiamo riproposto la stessa formula”.