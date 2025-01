FUNIVIA DEL GRAN SASSO: IMPIANTI CHIUSI PER RIMUOVERE IL GHIACCIO DALLA FUNE DI SOCCORSO

L’AQUILA – Sono chiusi da ieri gli impianti di Campo Imperatore a causa della presenza eccessiva di ghiaccio sulla fune di soccorso della funivia del Gran Sasso. Un fenomeno legato alla cosiddetta galaverna, situazione meteorologica tipica di Campo Imperatore – come spiega il sito Assergi Racconta – con ghiaccio, in forma di aghi e scaglie, che si deposita si deposita sulle funi e sui tralicci, quando la temperatura è inferiore allo zero ed in presenza di nebbia. Questo avrebbe appesantito la fune di soccorso facendola toccare i sostegni della fune portante.

Non si registrano danni all’impianto ma è necessario un intervento tecnico. “Gli impianti sono chiusi da ieri – spiega all’ANSA Luigi Faccia, consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia – a causa di questo fenomeno. In ogni caso, ieri abbiamo registrato condizioni di bufera che avrebbero reso comunque difficile sciare. Inoltre, la forte umidità ha accentuato il fenomeno della galaverna e ora l’intervento tecnico per far cadere il ghiaccio è necessario anche se non ci sono danni o guasti”.