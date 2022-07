FUNIVIA FONTE CERRETO, GIORNI DI STOP PER GUASTI A IMPIANTO. DISAGI PER I TANTI TURISTI IN MONTAGNA

L’AQUILA – Nuovo stop per la funivia di Fonte Cerreto.

Nel pomeriggio di oggi, l’impianto è rimasto bloccato per un ennesimo guasto. I tanti turisti presenti sono stati riportati alla base con delle navette.

Lo stop è arrivato all’indomani della riapertura dell’impianto dopo tre giorni di chiusura per i danni provocati da un fulmine. I tecnici si sono quindi rimessi al lavoro per far ripartire le cabine a stretto giro di posta.

Il fulmine che si è abbattuto sull’impianto ha provocato danni al quadro delle schede di controllo. (red.)