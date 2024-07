FUNIVIA GRAN SASSO: ANCHE REGIONE RILASCIA AUTORIZZAZIONE, “RIAPERTURA PIU’ VICINA”

L’AQUILA – “Dopo il via libera dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), anche la Regione Abruzzo ha rilasciato ufficialmente l’autorizzazione all’esercizio della funivia Fonte Cerreto-Campo Imperatore. L’ultimo passaggio, dunque, è stato eseguito e ora, svolti gli ultimi adempimenti tecnici da parte del Centro Turistico del Gran Sasso, si può procedere con la riapertura al pubblico dell’impianto a beneficio di turisti, operatori e amanti della montagna che potranno tornare a usufruirne”.

Lo annunciano in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia.

“Ringrazio il presidente della Regione, Marco Marsilio, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, e i tecnici del suo settore per la tempestività adottata nella sottoscrizione dell’atto, nonché la struttura di Ansfisa per la costante e puntuale interlocuzione. Siamo soddisfatti di questa sinergia d’intenti che ci permette di restituire una infrastruttura strategica alla nostra montagna in vista della stagione turistica estiva”, concludono Biondi e Faccia.