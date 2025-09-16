FUNIVIA GRAN SASSO: CHIUSURA PER MANUTENZIONE STAGIONALE

L’AQUILA – La funivia del Gran Sasso d’Italia chiuderà al pubblico a partire da domenica 21 settembre per interventi stagionali di manutenzione tecnica.
Lo comunica il Centro Turistico Gran Sasso.
Tra le operazioni necessarie legate a collaudi e verifiche c’è il certificato di immunità da rischio valanghe che deve necessariamente essere conseguito entro il 30 ottobre.
Solo una volta completate le operazioni l’impianto potrà tornare a lavorare, in vista della stagione invernale.
La funivia, dopo mesi di stop, era tornata in funzione il 13 agosto scorso, in seguito alla sostituzione delle quattro funi portanti.
Sabato 20 settembre, in collaborazione con l’assessorato alla Mobilità, la corsa delle 8.30 sarà gratuita nell’ambito della Settimana europea della mobilità.
