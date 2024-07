FUNIVIA GRAN SASSO: DA ANSFISA OK PER RIAPERTURA AL PUBBLICO

L’AQUILA – “L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ha dato il via libera per la riapertura al pubblico della funivia del Gran Sasso. La documentazione è stata inviata alla Regione Abruzzo per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e non appena verrà trasmesso al Comune comunicheremo il giorno in cui turisti e amanti della montagna potranno tornare a usufruirne”.

A dare l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia.

“Nel documento Ansfisa pone una serie di prescrizioni relative ai controlli da effettuare che verranno, così come accaduto sinora, puntualmente realizzati e comunicati agli uffici competenti”, aggiungono sindaco e consigliere.

“Siamo soddisfatti per un provvedimento, frutto di una costante e puntuale interlocuzione da parte delle strutture tecniche comunali con quelle ministeriali, che restituisce piena fruibilità a un’infrastruttura strategica del territorio e consente a operatori e imprenditori della montagna di guardare con maggiore ottimismo alla stagione turistica estiva”.