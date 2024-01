FUNIVIA GRAN SASSO, LIRIS E SIGISMONDI, “PROFICUA RIUNIONE CON AGENZIA, CERTI DI RIAPERTURA”

ROMA – “Una riunione molto proficua che sicuramente darà nelle prossime ore i frutti che l’intero comprensorio si aspetta per far tornare il prima possibile fruibile la stazione sciistica di Campo Imperatore, anche alla luce delle precipitazioni nevose previste”.

Così i senatori di Fratelli d’Italia Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, che stamattina hanno incontrato a Roma Pietro Marturano e Domenico Capomolla, rispettivamente dirigente e direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture (Ansfisa) sulla delicata e complessa vicenda della sicurezza della funivia del Gran Sasso.

Marturano ha convocato per oggi, alle 12, a Roma, i vertici del Centro turistico del Gran Sasso d’Italia, a cominciare dall’amministratore unico Dino Pignatelli, per trovare una soluzione, dopo il blocco della funivia, che possa garantire piena sicurezza e il minor danno possibile alla gente e ai turisti. Chiaro che resta tutto nelle mani del dirigente Marturano visto che la importante decisione finale spetta a lui.

Tutto è nato da un esposto conoscitivo presentato da un appassionato di montagna e giornalista Gianfranco Cocciolone a prefettura questura dell’Aquila nel quale si ipotizzavano dubbi sullo scorrimento della fune portante della cabina 1 della funivia. In seguito a questo si è mosso il ministero.

Aggiungono Liris e Sigismondi: “L’attenzione è tutta rivolta all’esito della relazione finale sulla sicurezza dell’infrastruttura, per il quale siamo particolarmente ottimisti. Dall’attività svolta dal Comune dell’Aquila e dal Centro turistico del Gran Sasso e le documentazioni tecniche che questi hanno presentato, si evince come il livello di sicurezza rispetti a pieno le normative vigenti. Siamo certi che, all’esito dell’incontro di oggi, il Ministero non potrà non dare il via libera all’immediata riapertura della funivia”.