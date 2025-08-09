FUNIVIA GRAN SASSO: PROVE CONCLUSE, “MANCA SOLO NULLA OSTA”

L’AQUILA – “Le prove tecniche sono concluse, ora stiamo aspettando il nulla osta dagli uffici competenti”.

Lo ha detto all’Ansa il consigliere comunale dell’Aquila, con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia, in merito alle operazioni propedeutiche alla riapertura della Funivia del Gran Sasso, chiusa da aprile scorso per lavori di manutenzione.

Test e indagini fanno seguito al completamento della sostituzione delle quattro funi portanti e l’ammodernamento di alcuni componenti, su indicazioni dall’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).

Sarà proprio l’agenzia, se non saranno rilevate criticità, a trasmettere il via libera definitivo alla Regione Abruzzo.