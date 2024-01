L’AQUILA – “Segnali incoraggianti” sulla delicata e complessa vicenda della sicurezza della funivia del Gran Sasso, che lascerebbero intuire una vicina riapertura per far tornare il prima possibile fruibile la stazione sciistica di Campo Imperatore, pur con delle prescrizioni e report periodici.

Questo l’esito della riunione, che si è tenuta questa mattina a Roma, alla quale erano presenti, tra gli altri, il direttore dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, Domenico Capomolla, e il responsabile della Direzione generale per la sicurezza trasporti ad impianti fissi e l’operatività territoriale Anfsisa, Pietro Marturano, l’amministratore unico del Centro Turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli, e il dirigente del Comune dell’Aquila, Vincenzo Tarquini.

A riferire dell’incontro i senatori di Fratelli d’Italia Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, anche lui di FdI.

All’esito della riunione è emerso che l’Agenzia emetterà un provvedimento di nulla osta per poter riaprire al pubblico la funivia con delle prescrizioni che, comunque, sono già state previste e adottate dal Ctgs e sul cui esito aggiornerà i tecnici del ministero con appositi report periodici. Solo dopo la trasmissione di tale comunicazione la funivia tornerà in funzione.

Nel corso del confronto tecnico sono state formulate valutazioni sia sulla documentazione, trasmessa dal direttore d’esercizio del Ctgs, Pier Paolo Grassi, relativa all’attività di manutenzione della funivia sia sull’ulteriore relazione legata alle funi dell’impianto prodotta dalla società a seguito dell’attività di verifica sull’impianto.

Liris e Sigismondi hanno parlato di “una riunione molto proficua che sicuramente darà nelle prossime ore i frutti che l’intero comprensorio si aspetta per far tornare il prima possibile fruibile la stazione sciistica di Campo Imperatore, anche alla luce delle precipitazioni nevose previste. L’attenzione è tutta rivolta all’esito della relazione finale sulla sicurezza dell’infrastruttura, per il quale siamo particolarmente ottimisti. Dall’attività svolta dal Comune dell’Aquila e dal Centro turistico del Gran Sasso e le documentazioni tecniche che questi hanno presentato, si evince come il livello di sicurezza rispetti a pieno le normative vigenti. Siamo certi che, all’esito dell’incontro di oggi, il Ministero non potrà non dare il via libera all’immediata riapertura della funivia”.

Per il sindaco dell’Aquila Biondi: “I segnali giunti al termine del tavolo tecnico con i referenti dell’Ansfisa sono incoraggianti. Ci auguriamo che la vicenda, per alcuni aspetti paradossale, possa concludersi in maniera positiva per la nostra montagna e, di conseguenza, per i lavoratori del Centro turistico, gli operatori e gli imprenditori del Gran Sasso. La priorità per questa amministrazione è sempre stata e continuerà a essere la sicurezza ed è per questo che abbiamo impiegato risorse significative per ottemperare alle ulteriori richieste di approfondimento giunte dal ministero. Attendiamo ora che le condizioni di innevamento siano ottimali per ospitare sciatori e amanti degli sport invernali. Ringrazio, intanto, per la collaborazione e l’interlocuzione, il sottosegretario al Mims, Galeazzo Bignami, sempre attento alla nostra città, e il presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha seguito da vicino l’intera vicenda con grande impegno”.