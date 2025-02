FURTI A CHIETI: “CITTADINI COSTRETTI A BARRICARSI IN CASA”, ALLARME FI. “L’AQUILA ESEMPIO VIRTUOSO”

CHIETI – “La situazione è diventata insostenibile. Non possiamo permettere che i nostri concittadini vivano nel terrore di subire furti o aggressioni. È necessario intervenire immediatamente per ripristinare la sicurezza e la tranquillità nelle nostre periferie”.

Così, in una nota, il segretario comunale di Forza Italia Chieti, Andrea Buracchio, che esprime “profonda preoccupazione per il crescente fenomeno dei furti nelle abitazioni delle zone periferiche della città”.

“Negli ultimi mesi, il numero di episodi di criminalità è aumentato in modo significativo, creando un clima di insicurezza e paura tra i residenti”, osserva.

“A fronte della carenza di controlli molti cittadini si stanno organizzando in ronde notturne per proteggere i propri quartieri – spiega Buracchio – Altri hanno scelto di barricarsi in casa, installando sistemi di allarme e adottando misure di sicurezza fai-da-te. Una situazione che, sebbene comprensibile, rischia di sfociare in conseguenze spiacevoli, con possibili scontri diretti con i delinquenti”.

Forza Italia Chieti rivolge “un appello urgente alle istituzioni competenti affinché vengano adottate misure concrete per contrastare il fenomeno”.

In particolare, si chiede:

1. Un potenziamento del presidio delle forze dell’ordine nelle zone più colpite, con pattugliamenti costanti e mirati.

2. L’installazione di telecamere di sorveglianza in punti strategici delle periferie, seguendo l’esempio virtuoso dell’Aquila, che sta installando circa 800 dispositivi.

3. Contributi comunali per sostenere i residenti nell’acquisto di sistemi di allarme e dispositivi di sicurezza per le proprie abitazioni.

“La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino. Chiediamo alle Istituzioni di agire con tempestività, dichiarando lo stato di emergenza e stanziando risorse per aiutare i residenti a proteggersi. Non possiamo più aspettare: è ora di riprendere il controllo del territorio e restituire serenità alla nostra comunità”, conclude.