FURTI A L’AQUILA: PRESA DI MIRA CASA DELL’IMPRENDITORE REATO, “ENTRATI IN PIENO GIORNO”

L’AQUILA – “Oggi ho avuto ospiti indesiderati a casa in pieno giorno. Mi dicono che in questi giorni i ladri sono molto attivi nell’Aquilano. Invito ad alzare il livello di allerta”.

A denunciare l’episodio ieri, sui social, l’imprenditore Marco Reato, che ha pubblicato le foto della sua abitazione presa di mira dai ladri.

Non si arresta l’ondata di furti in città dove nei giorni scorsi sono stati denunciati numerosi casi nella zona di via Strinella, a est della statale 17 e a Preturo.

Alcuni giorni fa, i carabinieri hanno arrestato tre giovani di origini albanese per il tentato furto in un’abitazione a Navelli. Gli investigatori sospettano che i tre siano autori di altri colpi in città e nell’Aquilano.

Lo scorso fine settimana, inoltre, sono stati almeno 15 i colpi messi a segno o tentati, 5 solo nella notte di sabato 18 novembre. Le zone più colpite sono Bagno, Gignano, San Gregorio, ma anche Onna, Poggio Picenze, Paganica e Barisciano.