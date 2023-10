FURTI ALLE AUTO IN SOSTA: ARRESTATO 39ENNE DI AVEZZANO

AVEZZANO – Era diventato l’incubo degli automobilisti, responsabile di decine di colpi con destrezza, di cui l’ultimo proprio ieri a danno di una donna fermatasi a prendere un po’ d’acqua da una fontanella.

La polizia locale di Avezzano, coordinata dal comandante Luca Montanari, ha arrestato in flagranza di reato il ladro seriale degli oggetti lasciati all’interno delle auto in sosta.

Il volto dell’individuo, F.M avezzanese di 39 anni, era già stato individuato nelle scorse settimane dalla polizia locale grazie al sistema di videosorveglianza, che lo aveva immortalato nell’atto di commettere alcuni di questi furti, poi però la sua abilità di sottrarsi alle ricerche sul territorio lo aveva reso “uccel di bosco”.

Oggi la svolta. Agenti del nucleo operativo di sicurezza urbana della polizia locale in servizio mirato al contrasto dei reati predatori, hanno intercettato l’uomo proprio mentre stava per commettere l’ennesimo furto con destrezza nei confronti di un’auto lasciata in sosta in zona pineta.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine locali, che dopo aver sventato un maldestro tentativo di fuga a piedi, hanno raggiunto il soggetto e lo hanno ammanettato.

Disposto l’arresto, l’uomo si trova ora a disposizione del pubblico ministero Maurizio Maria Cerrato, titolare delle indagini.