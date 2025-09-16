FURTI DI CAMION, AUTO E UN ESCAVATORE NEI CANTIERI: DENUNCIATE 4 PERSONE RESIDENTI NEL TERAMANO

TERAMO – Nella serata di martedì 9 settembre la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà all’autorità Giudiziaria, quattro persone per ricettazione in concorso tra loro.

Nello specifico, personale della squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Pescara e di Teramo, con la collaborazione della Squadra di P.G. del Compartimento dell’Aquila, a seguito di accurata attività di pedinamenti e perlustrazioni, hanno colto in flagranza quattro persone, tutte residenti in provincia di Teramo e con diversi precedenti di polizia, mentre erano intenti a recuperare, un escavatore e un autocarro, entrambi oggetti di furto in provincia di Pescara, all’interno di cantieri stradali, edili ed attività commerciali, per un valore complessivo di circa 60 mila euro.

Tali veicoli, successivamente al furto, venivano occultati nelle campagne del Comune di Silvi (Teramo).