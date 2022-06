FURTI DI GAS, DENUNCE E ARRESTI NEL PESCARESE: OPERAZIONI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA

PESCARA – Numerose le operazioni dei carabinieri nell’ultimo fine settimana nel Pescarese.

I Carabinieri della Stazione di Spoltore hanno denunciato alla competente Magistratura, al termine di attività investigative, un 63enne ed un 56enne, che in circostanze differenti non dipendenti l’uno dall’altro, attraverso la manomissione del contatore posto all’esterno delle proprie abitazioni, da oltre 10 anni si sono appropriati di gas della società Enel energia rete gas spa il cui danno è ora in corso di quantificazione da parte della società fornitrice e derubata.

Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Pescara, la scorsa notte a Pescara, hanno arrestato un giovane 38enne originario del Marocco, domiciliato in un Comune del Teramano, con precedenti di polizia e di tossicodipendenza, poiché colpito da ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti della Procura Generale della Corte di Appello dell’Aquila per una serie di reati. Lo stesso, ora rinchiuso nel carcere di Lanciano, dovrà scontare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

I Carabinieri della Stazione di Pescara Colli, ieri mattina, hanno invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 19enne pescarese, che fermato nel quartiere Zanni per un normale controllo alla circolazione stradale alla guida di una Smart, a seguito di contestazione per una infrazione commessa, con uno scatto d’ira, si è ripreso i propri documenti di guida, impedendo al personale operante di formalizzare la contravvenzione.

Carabinieri della Stazione di Cepagatti, hanno invece denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un giovane 37enne che a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.