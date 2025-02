FURTI IN VIALE DELLA CROCE ROSSA ALL’AQUILA: INCONTRO IN PREFETTURA, “POTENZIAMENTO CONTROLLI”

L’AQUILA – “Potenziamento dei controlli e la necessità di una collaborazione più stretta tra esercenti e Forze dell’ordine per migliorare la tempestività delle segnalazioni e l’efficacia degli interventi e, soprattutto, l’importante opera di denuncia”.

È quanto stabilito ieri pomeriggio, presso gli uffici della Prefettura, dove si è svolto un incontro tra il Prefetto, le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) e una delegazione di rappresentanti commerciali per affrontare il tema dei recenti furti che hanno colpito le attività di Via della Croce rossa e viale Nizza, all’Aquila.

Ad inoltrare il resoconto dell’incontro, in una nota, la scuola di musica Icarus, nei giorni scorsi “visitata”, insieme a diverse altre attività della zona, da un ladro che, in questo caso, ha usato il bottino per acquistare Gratta e vinci ed è stato scoperto poco dopo il colpo.

“Fondamentale in questa iniziativa è stato il ruolo del Comune rappresentato dal consigliere Livio Vittorini, che ha fatto da ponte tra i commercianti cittadini e istituzioni, facilitando il dialogo e la ricerca di soluzioni concrete”, viene sottolineato nella nota.

Durante il confronto, viene spiegato, “le autorità hanno rassicurato i presenti sull’attenzione dedicata alla sicurezza dei quartieri, illustrando le misure già in atto e quelle che potrebbero essere rafforzate per garantire una maggiore protezione per commercianti e cittadini”.

“I rappresentanti commerciali hanno espresso le proprie preoccupazioni, evidenziando il disagio causato dai recenti episodi e la necessità di un’azione incisiva per contrastare il fenomeno. Il Prefetto e le Forze dell’Ordine hanno fortemente ribadito il loro impegno nel monitorare la situazione e nel mettere in atto strategie mirate per garantire maggiore sicurezza”.

L’incontro si è concluso con l’impegno di mantenere un dialogo costante tra tutte le parti coinvolte e di lavorare in sinergia per rafforzare le strategie di prevenzione e contrasto ai reati. Questa iniziativa rappresenta un segnale importante di attenzione verso le esigenze della comunità locale e un passo avanti nella costruzione di un ambiente più sicuro per tutti”, conclude la nota.