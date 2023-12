L’AQUILA – Sono decine i furti segnalati di recente nell’aquilano e in provincia dove il fenomeno è sensibile nonostante la buona volontà delle forze dell’ordine che operano con pochi mezzi e pochi uomini a fronte della vastità del fenomeno. Le denunce arrivano da paesi dove sono nel mirino, soprattutto, villette fuori mano, ma non solo.

Nei giorni scorsi c’è stata una incursione nella zona di Cese di Preturo ma anche nelle frazioni o paesi dell’Aquilano come Poggio Picenze, Paganica, Barisciano, San Gregorio, Onna, prese di mira da una banda di ladri, forse gli stessi che due giorni fa hanno rubato due automobili a Sulmona (L’Aquila). Tutta la Valle Peligna, del resto, è sotto scacco per i furti da mesi. Problemi anche nella Marsica.

Più di recente ci sono state razzìe in due villette di San Demetrio ne’ Vestini e Sant’Eusanio Forconese. In entrambi i casi, i ladri si sono introdotti nelle abitazioni verso ora di cena, mentre i proprietari, che non si sono accorti di nulla, erano all’interno.

Dal seminterrato, come riporta in Centro, hanno raggiunto i piani superiori delle abitazioni, prelevando oggetti preziosi e denaro. I colpi sono avvenuti a distanza di qualche decina di minuti l’uno dall’altro. Indagano i carabinieri.