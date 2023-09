FURTI NELLE ABITAZIONI DURANTE IL COVID NELLA PROVINCIA AQUILANA: ESEGUITI OTTO ARRESTI

SULMONA – Otto persone sono state arrestate in quanto accusate di aver commesso dei furti nelle abitazioni durante il Covid, fatti avvenuti nella provincia aquilana e soprattutto a Sulmona e Valle subequana. Secondo quanto riferisce il Centro la banda spacciava droga ma con la pandemia il giro si era ristretto e allora si è riconvertita con i furti nelle case. Non solo in Abruzzo ma anche in Puglia, Umbria e Lazio

La magistratura contesta agli indagati anche l’associazione a delinquere visto che si trattava di una gang ben organizzata. Recuperata refurtiva di oro e argento e sequestrata parecchia droga oltre a soldi ritenuti proventi dello spaccio.