FURTI NELLE AUTO CON IL FIGLIO MINORENNE, ARRESTATO 47ENNE DI PESCARA

FRANCAVILLA AL MARE – Ha tentato di rubare oggetti dai veicoli in sosta con il figlio minorenne al seguito ed è stato arrestato dai carabinieri a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.

Alcuni ciclisti in transito sul lungomare lo avevano notato giorni vicino ad un’autovettura in sosta insieme ad un complice, mentre cercava di scassinare una portiera. Dopo essere stati scoperti dal gruppo, i due si erano dileguati in auto direzione Pescara.

I ciclisti sono comunque riusciti ad annotare marca, modello e numero di targa della vettura. Le informazioni, immediatamente riferite ad una pattuglia della stazione carabinieri di Francavilla al Mare, hanno consentito di effettuare un controllo nelle vie circostanti per trovare i due. L’auto è stata individuata a Postilli.

Alla guida c’era un 47enne residente a Pescara, con a bordo il figlio minorenne. All’interno i militari hanno trovato anche gli attrezzi da scasso utilizzati poco prima. Dall’accertamento, è poi emerso che l’uomo, oltre a numerosi precedenti di polizia, aveva all’attivo anche un affidamento in prova con divieto di uscire dalla provincia di Pescara.

Dopo aver letto l’informativa dei carabinieri, l’ufficio di sorveglianza di Pescara ha deciso di emanare un ordine di carcerazione a carico dell’uomo che dovrà scontare più di quattro anni per pene concorrenti.

