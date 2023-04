FURTI VALLE SUBEQUANA, SILVERI: “INTERESSATO LIRIS, PREFETTO CONVOCHERA’ TAVOLO TECNICO”

L’AQUILA – “Dopo l’ennesima ondata di furti che si è registrata la notte scorsa nella Valle Subequana, abbiamo interessato del problema il senatore Guido Liris che si è subito attivato con il prefetto, Cinzia Torraco, che si è dimostrata estremamente sensibile alla questione e che convocherà presto un tavolo tecnico con forze dell’ordine e amministratori locali. Auspichiamo una mobilitazione immediata e, magari, un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio, seppur temporaneo, per ristabilire la serenità alle famiglie sconfortate dai numerosi episodi criminali”.

Lo afferma il sindaco di Secinaro (L’Aquila), Noemi Silveri, che si è fatta portavoce del problema.

“Da settimane oramai la Valle Subequana e la Valle Peligna”, ricorda Silveri, “sono bersaglio di ignoti che svaligiano le abitazioni creando un profondo allarme sociale. Aree interne e piccoli comuni in cui, da sempre, la sicurezza è un valore aggiunto e contribuisce alla qualità della vita”, aggiunge il sindaco.

“Luoghi in cui, in ogni caso, serve il presidio dello Stato: lo diciamo sempre e, come ci battiamo per il mantenimento, il ripristino o l’istituzione di servizi essenziali – dalla sanità al sociale – così pretendiamo sicurezza per tutti gli abitanti, in molti casi soli o anziani”.

“Il ripristino della classificazione di prima fascia per la questura dell’Aquila, solo qualche giorno fa da parte del governo”, conclude Silveri, “ci fa essere ottimisti su una risposta tempestiva ed efficace anche alle nostre istanze”.