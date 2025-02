FURTO CON SPACCATA A ROMA AI DANNI DELL’AUTO DI UN AVVOCATO AQUILANO: PRESI UN FASCICOLO E LA TOGA

L’AQUILA – Un noto avvocato aquilano, Gianluca Totani, che fa parte della giunta nazionale dell’Unione delle camere penali, è stato derubato nei pressi della stazione Tiburtina di Roma dove aveva parcheggiato la macchina. C’è stato un furto con spaccata e i ladri, forse ripresi dalle telecamere, hanno preso uno zainetto con dentro un fascicolo di un processo per rissa, un celluare, un caricabatterie, biglietti da visita e la toga, quest’ ultima aveva anche un valore affettivo visto che gli era stata donata dalla madre a inizio carriera. Il legale si trovava a Roma per prendere il treno alla volta di Milano per partecipare all’anno giudiziario degli avvocati.

“Un simpatico ladruncolo ha fatto questo danno per impossessarsi del mio zaino da lavoro contenente un fascicolo, un caricabatterie del telefono e qualche biglietto da visita . Di questi ultimi -prima o poi- potrebbe aver bisogno”, ha commentato il legale. Di certo la refurtiva è stata davvero deludente per chi ha commesso il furto. Da appurare se sia trattato di una o più persone.