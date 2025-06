FURTO CON SPACCATA IN UN BAR DI PESCARA: ARRESTATO UN 53ENNE DAI CARABINIERI

PESCARA -I Carabinieri della Compagnia di Pescara hanno arrestato un 53enne in flagranza durante un tentativo di furto in un bar. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso in flagranza di reato durante un tentativo di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale nel cuore della città.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si era introdotto in un bar situato in via Arapietra e, dopo aver sfondato la vetrina dell’esercizio con l’auto, aveva tentato di asportare il denaro contante custodito nella cassa del locale. L’azione è stata interrotta dall’arrivo tempestivo dei militari, allertati da alcuni cittadini. L’uomo è stato arrestato.