FURTO CON STRAPPO IN UN BAR DELL’AQUILA: ARRESTATO STRANIERO

18 Dicembre 2025 17:02

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Un furto ai danni di un giovane, in un bar della zona ovest dell’Aquila, avvicinato con una scusa da un uomo che gli ha poi strappato dal collo la catenina in oro.

La Polizia di Stato dell’Aquila, nella serata dell’11 dicembre scorso, ha così arrestato un cittadino straniero, residente in città, il quale si rendeva responsabile del reato di furto con strappo.





Il tempestivo intervento dei poliziotti,  ha portato a rintracciare subito lo straniero, colto ancora nella flagranza reato, che quindi è stato arrestato

L’autorità giudiziaria dell’Aquila, a seguito della direttissima, ha convalidato l’arresto disponendo il trasferimento nella casa circondariale.

