FURTO DI GASOLIO AD AVEZZANO: UN ARRESTO ESEGUITO DALLA SQUADRA VOLANTE

AVEZZANO – La Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano (Aq), transitando in una via della zona sud della città, ha notato un’autovettura ferma in strada con motore acceso e due uomini, di cui uno al volante ed il secondo intento a caricare furtivamente un involucro. Alla ripartenza del veicolo è stato intimato l’alt al conducente, che dopo aver simulato la fermata ha ripreso la marcia per alcune decine di metri, per poi essere fermato degli operatori. Il passeggero approfittando della sosta, sceso rapidamente dall’auto, è scappato.

Da un sommario controllo del veicolo, sono spuntati, all’interno dello stesso, due contenitori con all’interno presumibilmente liquido di tipo infiammabile, gasolio, poiché veniva percepito un forte odore di carburante. Gli agenti tornati sul punto di avvistamento dell’autovettura, hanno visto la presenza in strada, di una scia di liquido, che li conduceva all’interno di un cortile dove erano parcheggiati due trattori. Da uno di essi, dall’imbocco del serbatoio, fuoriusciva un tubo di gomma immerso con l’estremità lasciata a terra, con tracce di carburante e nelle vicinanze un’altra tanica pronta ad essere riempita.

Rintracciato il proprietario dei mezzi agricoli, che giunto in loco ha denunciato verbalmente, il furto di quanto asportato nonché la rottura del lucchetto che assicurava la chiusura del cancello del cortile di sua proprietà. Lo straniero fermato è stato tratto in arresto per il reato di furto, ed accompagnato presso il Commissariato di Avezzano.

Da accertamenti successivamente eseguiti, alla persona sono state elevate contestazioni al Codice della Strada per guida con patente ritirata, il veicolo anche sprovvisto di assicurazione è ora sotto sequestro. La persona, come disposto dal P.M. di turno, è in cella.