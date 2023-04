FURTO DI GENERI ALIMENTARI ALL’IPER DI CITTA’ SANT’ANGELO: DENUNCIATI 4 MINORENNI

MONTESILVANO – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riguardo a quelli predatori e di spaccio delle sostanze stupefacenti.

In particolare, nella tarda serata del 20.04.2023, numerose sono state le pattuglie dell’Arma di Montesilvano che hanno presidiato e passato al setaccio il territorio. Le attività, svolte dai militari dell’Aliquota Radiomobile del Nor Carabinieri di Montesilvano e da quelli effettivi ai Comandi Stazione hanno avuto l’obiettivo, nello specifico, di serrare i controlli e reprimere eventuali attività delittuose nel Comune di Montesilvano e nel Comune di Città Sant’Angelo con particolare attenzione alla zona territoriale di Montesilvano Colli e Via Madonna della Pace di Città Sant’Angelo, estremamente isolate e “vulnerabili” per eventuali tentativi di furti in abitazione.

Il servizio si è articolato attraverso l’esecuzione di mirati posti di controllo nelle predette arterie stradali nel corso dei quali sono stati controllati 68 veicoli, identificate 107 persone, svolte 3 perquisizioni personali, 3 veicolari ed elevate 5 sanzioni al codice della strada sulla scorta delle infrazioni rilevate dai militari operanti. In più venivano controllati 9 soggetti ristretti in atto alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al controllo a campione degli esercizi pubblici infatti, nel corso del medesimo servizio venivano sottoposti a controllo, con l’ausilio del Nas Carabinieri di Pescara, 4 locali uno dei quali sanzionato poiché venivano rilevate delle mancanze in materia delle previste normative igienico-sanitarie vigenti.

Sempre nel corso del predetto servizio, venivano denunciati in stato di libertà alla competente A.G. per il reato di furto aggravato 4 minori, tutti italiani, responsabili di aver rubato numerosi generi alimentari all’interno del centro commerciale “Iper” di Città Sant’Angelo.

Numerose anche le attività di polizia giudiziaria svolte nella giornata del 21.04.2023 che hanno portato all’arresto di un uomo di nazionalità italiana destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dalla locale Procura e che dovrà scontare una pena complessiva di sei anni per reati connessi alla detenzione ed allo spaccio delle sostanze stupefacenti oltre a quello di resistenza a pubblico ufficiale.

Denunciato un Pescarese, gravato da precedenti specifici legati alla materia dei reati predatori, in quanto veniva notato aggirarsi a piedi con fare sospetto e guardingo nei pressi di alcune attività commerciali del Comune di Montesilvano. I militari, insospettiti da tale atteggiamento, immediatamente lo hanno bloccato allo scopo di effettuare una perquisizione. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso oltre a 87 proiettili di vario calibro.

Una volta condotto presso gli uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Montesilvano per l’espletamento delle formalità di rito, l’uomo veniva denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione abusiva di armi, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere oltre al reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale poiché allo scopo di eludere il controllo, ha dato ai militari false dichiarazioni sulla propria identità.