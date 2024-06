FURTO IN ABITAZIONE A COLLEDARA: LADRI BRACCATI DAI CARABINIERI CHE HANNO RITROVATO LA LORO AUTO

COLLEDARA – Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, come spesso accade, per mettere a segno un furto in abitazione. Ladri in azione, dunque, nella serata di ieri, a Colledara nel teramano. Dopo essersi arrampicati lungo una grondaia, i delinquenti si sono introdotti in una abitazione della Frazione Ornano attraverso una finestra lasciata aperta e, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, hanno asportato denaro, monili in oro e un’autovettura di proprietà del malcapitato derubato, parcheggiata nel prospicente cortile.

Questi ultimi si sono accorti del furto al loro rientro in casa e hanno lanciato l’allarme contattando i Carabinieri. In pochi minuti la reazione dell’Arma si è sostanziata in un corposo dispositivo di ricercasu tutto il territorio che ha visti impiegati diversi equipaggi dei Nuclei operativi e radiomobile e delle Stazioni territoriali.

Proprio grazie a questa fitta caccia all’uomo, i militari sono riusciti a rinvenire, nel territorio del comune di Bellante (TE), l’autovettura asportata, un’Opel Astra, che i malviventi, sentitisi braccati, hanno abbandonato. Sono in corso, sull’autovettura rinvenuta, i rilievi tecnici per individuare impronte ed altri elementi utili per il prosieguo delle indagini volte ad identificare i malfattori. Mentre le ricerche vanno avanti su tutto il territorio, anche nelle province limitrofe, è ancora da quantificare esattamente il bottino provento del furto nell’abitazione. I Carabinieri raccomandano di segnalare al numero gratuito 112 qualsiasi autovettura o persona sospetta, al fine di permettere un tempestivo intervento del personale operante.