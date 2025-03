FURTO IN PROFUMERIA: DENUNCIATI DUE STRANIERI DALLA POLIZIA DI TERAMO

TERAMO – Nel corso della mattinata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato in forza alla Questura di Teramo, nel corso di attività di prevenzione e repressione dei reati, ha sottoposto a controllo due cittadini stranieri a bordo di un’autovettura che si aggiravano con aria sospetta in via Cona.

I due, in Italia senza fissa dimora, si sono mostrati insofferenti al controllo e pertanto gli operatori della Polizia di Stato insospettiti hanno provevduto a perquisizione personale e veicolare trovando dei prodotti di cosmetica ancora confezionati che risultavano privi del relativo titolo di vendita. La merce, all’esito dei controlli esperiti, è risultata essere stata poco prima oggetto di furto nel negozio “Acqua e Sapone” di Teramo, da parte di un uomo non identificato che, eludendo i controlli, è fuggito.

I due pertanto sono stati condotti presso gli Uffici della Questura di Teramo e al termine degli atti di rito sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso e ricettazione. Per i due soggetti, inoltre, verrà emesso nei prossimi giorni dalla locale Divisione Anticrimine la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Teramo.