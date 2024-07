FURTO NELLE SEDI DELLA ASL DI CHIETI: RUBATA ANCHE UN’AUTO

CHIETI – Un furto, avvenuto nel week end, è stato scoperto questa mattina nella palazzina dell’ex ospedale Pediatrico a Chieti città, dove sono ospitati diversi servizi della Asl.

Ignoti – fa sapere la Asl in una nota – sono penetrati nello stabile e divelto le porte del Consultorio e del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, danneggiando soprattutto quest’ultimo.

Sono stati rubati un’auto, una Citroen C3 parcheggiata davanti alla palazzina, 2 tablet, 3 computer portatili, una macchina fotografica, e le chiavi di altre due auto, che non hanno trovato perché custodite altrove.

In questi minuti, però, alla Questura è stato segnalato l’avvistamento della Citroen C3 in un parcheggio di via Vestini, privata del logo aziendale; si attende, però l’arrivo degli agenti per le verifiche del caso. Sempre nello stesso Servizio sono stati sottratti pochi euro di fondo cassa istituito dal personale per l’acquisto di acqua e caffé.

Solo danni, invece, alle porte e agli armadietti dei farmaci chiusi a chiave nel Consultorio, dove quello dei ladri è stato uno sgradito e ravvicinato ritorno, visto che aveva già ricevuto una visita a giugno, due settimane fa.

Le responsabili dei Servizi colpiti, Ada Mammarella e Drusiana Ricciuti, hanno presentato formale denuncia in Questura, mentre sul posto sono in corso verifiche da parte degli addetti della Asl.