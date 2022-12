FUSIONE ABRUZZO SVILUPPO E FIRA, MARSILIO: “VINTO SCETTICISMO, NASCE SOCIETA’ PIU’ FORTE”

PESCARA – Avvenuta oggi la fusione tra Abruzzo Sviluppo e Fira.

Ad annunciarlo, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Con la fusione di Abruzzo Sviluppo e Fira si raggiunge un importante obiettivo a cui in molti inizialmente non credevano. In poco più di un anno e mezzo, grazie all’impegno della giunta regionale, siamo riusciti a presentare e approvare la legge, completando un processo di fusione che ha vinto lo scetticismo generale”, sottolinea.

“Oggi abbiamo una società nuova, che sarà al servizio dell’Abruzzo e delle sue imprese – aggiunge Marsilio – Seguendo i consigli della Corte dei Conti abbiamo razionalizzato i servizi offerti dalle due società, ormai al 100% della Regione Abruzzo, che rischiavano in diverse situazioni di sovrapporre le proprie attività. Nasce oggi una società più forte, più vicina alle esigenze delle imprese e dell’economia abruzzese”.

“L’intento di questa operazione, infatti, è quello di rafforzare il sostegno al tessuto economico, composto sia da micro, piccole e medie imprese sia dalla grande industria, attraverso strumenti e misure agevolative che possano aumentarne la competitività nei mercati italiano e internazionale. Nel mese di gennaio verranno resi noti anche il nome della nuova società e la composizione del Cda”, conclude.