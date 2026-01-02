FUTURAQUILA: “UN CAPODANNO DI SOLIDARIETA’ CON MINORI NON ACCOMPAGNATI”

L'AQUILA - "Un Capodanno di solidarietà, culture e futuro nella comunità educativa Futuraquila, nel capoluogo regionale".

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che "mentre la maggior parte delle persone salutava l’arrivo del nuovo anno tra feste e tradizioni consolidate, tre ragazze, Anna Rita, Enza e Beatrice, hanno scelto di vivere il Capodanno in modo diverso, dedicandosi all’organizzazione della cena nella comunità Futuraquila, una casa famiglia che accoglie minori e minori stranieri non accompagnati. Una scelta semplice, ma carica di significato, capace di trasformare una notte di festa in un’esperienza autentica di incontro e condivisione".

"La preparazione della cena - viene aggiunto - si è rivelata fin da subito un momento di scambio multiculturale. In cucina si sono intrecciati profumi, sapori e racconti provenienti da Paesi diversi: ai piatti della tradizione italiana si sono affiancate ricette ispirate alle culture di origine dei ragazzi ospiti della comunità. Ogni pietanza è diventata un’occasione per conoscersi meglio, scoprire usanze lontane e valorizzare le differenze come una ricchezza condivisa".

"La tavola, colorata e curata nei dettagli, ha rappresentato il simbolo di questa unione tra culture: lingue diverse, storie di vita uniche e percorsi spesso complessi si sono incontrati in un clima di rispetto, accoglienza e familiarità. Per i minori di Futuraquila, molti dei quali lontani dal proprio Paese e dagli affetti familiari, quella serata ha significato calore, normalità e appartenenza: un Capodanno vissuto sentendosi parte di una comunità. Per le tre ragazze, invece, è stato un modo per iniziare il nuovo anno con uno sguardo aperto al mondo e al futuro, scegliendo consapevolmente l’impegno, l’ascolto e la solidarietà. In Futuraquila, il Capodanno non è stato solo un passaggio di calendario, ma un’occasione concreta per costruire legami, abbattere distanze e ricordare che la diversità, quando condivisa, diventa forza e speranza".

"Un ringraziamento speciale va alla società e a tutti gli operatori della comunità Futuraquila, che ogni giorno, con professionalità, dedizione e umanità, rendono possibile un ambiente di accoglienza autentica, capace di offrire ai ragazzi non solo supporto, ma anche fiducia, stabilità e opportunità di futuro", conclude la nota.