FUTURO HUB, EDUCAZIONE DEI MINORI ALL’USO DEI MEDIA: IL 31 MARZO AL VIA TOUR DEL CORECOM ABRUZZO

L’AQUILA – Un universo virtuale sconfinato e ricco di informazioni, efficace mezzo di comunicazione e allo stesso tempo strumento pieno di insidie e pericoli, specialmente per i più giovani.

Luci ed ombre della rete e dei social saranno il tema principale di “Futuro hub, educazione dei minori all’uso dei media: i pericoli della rete”, il primo appuntamento del mini tour “Futuro Hub, Connessioni Digitali”, promosso dal Corecom Abruzzo, Comitato regionale per le Comunicazioni: il primo dei tre eventi è in programma il 31 marzo prossimo, alle ore 10, all’Aquila nella sala Ipogea del Consiglio regionale. Oltre a rappresentanti istituzionali ed esperti è prevista la presenza di oltre 200 studenti delle scuole medie del territorio, accompagnati dai loro insegnanti.

L’evento sarà l’occasione per un confronto diretto tra ragazzi e istituzioni, un momento di dialogo per sviluppare una sintesi sicura ed accessibile tra informazione tradizionale e nuovi mezzi di comunicazione.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook di Futuro Hub https://www.facebook.com/FuturoHub e su quella del Corecom Abruzzo https://www.facebook.com/corecom.abruzzo

“Con questa iniziativa vogliamo offrire un contributo ai ragazzi, soprattutto ai minori, affinché possano orientarsi meglio e con maggiore sicurezza in questo nuovo mondo in continua evoluzione. Purtroppo i rischi sono sempre dietro l’angolo e la nascita di nuovi pericolosi fenomeni sempre più al centro della cronaca, come il cyberbullismo, ne è la dimostrazione lampante”, commenta il presidente del Corecom, Giuseppe La Rana.

In apertura i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, interverranno Giuseppe La Rana, presidente del Corecom Abruzzo, Maria Concetta Falivene, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Gian Mauro Placido, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo della Polizia Postale e Giammaria De Paulis, docente dell’Università “D’Annunzio” di Chieti, divulgatore scientifico.

Il secondo appuntamento è previsto il 21 aprile, all’Aurum di Pescara, dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo: tra prevenzione, consapevolezza e contrasto” e verterà sul riconoscimento e la risoluzione del preoccupante fenomeno con l’intento di fornire maggiore coscienza sugli strumenti atti a contrastarlo.

La chiusura, il 19 maggio a Vasto (Chieti) con un convegno sul tema delle fake news, del sexting, nonché dell’impatto dei nuovi social sui giovani.

Tra le altre azioni divulgative, oltre ai tre eventi, è prevista l’attivazione di un sito internet dedicato e la creazione di profili social per la diffusione dei contenuti: i tre eventi saranno trasmessi in diretta Facebook accessibile a studenti, genitori ed insegnanti.