“FUTURO IMPRESA”: SANTANGELO, “UN’OCCASIONE UNICA PER I GIOVANI DELL’AQUILA”

L’AQUILA – “Questo progetto del Comune dell’Aquila rappresenta una straordinaria occasione per i giovani del nostro territorio. Come Regione, sosteniamo fortemente tutte le iniziative che favoriscono l’inclusione sociale e la crescita professionale delle nuove generazioni. ‘Futuro Impresa’ è una delle risposte più concrete a questa esigenza”, ha dichiarato l’assessore regionale Roberto Santangelo.

L’assessore invita tutti i giovani a non perdere questa opportunità e a registrarsi sulla piattaforma dedicata: “È il momento giusto per far nascere nuove idee e dare slancio al nostro territorio”. Le iscrizioni sono aperte fino all’8 febbraio 2025 e i giovani interessati possono registrarsi su www.futuroimpresa.info (https://futuroimpresa.info/). Il progetto accoglie tutte le idee che possano portare un impatto positivo, dalla tecnologia alla sostenibilità, dall’innovazione sociale all’imprenditoria creativa.

“Investire sui giovani è un passo fondamentale per il futuro delle nostre comunità. Futuro Impresa è un’iniziativa che mira a stimolare la crescita economica e sociale, dando ai ragazzi l’opportunità di realizzare concretamente le loro idee”, ha concluso l’assessore Regionale.