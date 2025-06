“FUTURO VIOLATO”: AL VIA RIPRESE SPOT GARANTE INFANZIA E DETENUTI IN RICORDO DI CHRISTOPHER LUCIANI

PESCARA – La garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene e la garante dei detenuti, Monia Scalera, hanno promosso la realizzazione di uno spot dal titolo “Futuro violato” in memoria di Christopher Thomas Luciani, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione del disagio minorile. Alcune scene saranno girate in questi giorni a Pescara, al parco “Villa Sabucchi” e allo Stadio Adriatico.

Saranno coinvolti minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Le registrazioni inizieranno lunedì 9 giugno, allo stadio Adriatico, dalle 18 alle 20:30 e proseguiranno martedì 10 giugno, dalle 9:30 alle 20 al parco Sabucchi.

Lo spot sarà proiettato, in prima visione, il 23 giugno, a un anno dalla tragica scomparsa di Christopher, all’Aurum di Pescara. Sarà possibile prendere parte alle riprese, e in caso di minori, sarà necessario prestare il consenso da chi esercita la responsabilità genitoriale dei ragazzi interessati, che potranno presentarsi agli orari sopra indicati.

E’ richiesto un abbigliamento sobrio, senza loghi visibili, con colori neutri (evitare stampe vistose, scritte o simboli riconoscibili).

La partecipazione comporta l’accettazione della registrazione di immagini e audio a fini promozionali e di divulgazione dello spot. Il modulo di liberatoria potrà essere richiesto all’indirizzo mail: segreteria.garanteinfanzia@crabruzzo.it o, in alternativa, potrà essere compilato e firmato sul posto, prima dell’accesso al set. Saranno presenti Nonna Olga e l’avv Cinzia Marganella, presidente dell’Associazione Crox.