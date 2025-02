FUTUROIMPRESALAQUILA: LANCIA, “IDEE IMPRENDITORIALI DEI NOSTRI GIOVANI DIVENTERANNO REALTÀ”

L’AQUILA – “FuturoimpresaLAquila rappresenta una svolta per le politiche giovanili, perché non propone i classici corsi di formazione, ma accompagna i giovani passo dopo passo verso la realizzazione della loro idea, del loro progetto imprenditoriale, con un tutoraggio di altissimo livello, fino al business plane, e poi anche nel reperimento delle risorse economiche”.

Lo afferma nell’intervista ad Abruzzoweb Ersilia Lancia, assessore comunale dell’Aquila che ha la delega alle Politiche giovanili, di Fratelli d’Italia, nel fare il punto su FuturoImpresaLAquila, progetto rivolto a giovani aspiranti imprenditori dai 18 ai 35 anni, promosso dal Comune dell’Aquila, coordinato dall’assessorato alle Politiche giovanili, reso possibile attraverso un bando dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), di cui il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, è presidente regionale. Cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche Giovanili, e il Servizio Civile Universale, a valere sul Fondo per le politiche giovanili anni 2020 e 2021. Il progetto è sviluppato insieme a 17 Comuni della Provincia dell’Aquila.

“Sono oltre venti le istanze pervenute – spiega Lancia -, e di fatto con questo progetto si è detto ai nostri ragazzi e ragazze: portateci una idea e vediamo come si fa per metterla a terra, e poi ragioniamo anche sulla finanziabilità, su quello che è il tema pure importante delle risorse. Punto di forza di questo progetto è però soprattutto la qualità del partenariato, con il coinvolgimento di Fira, della Cna, della Camera di commercio Gran Sasso, della Consulta giovanile, della Fondazione Carispaq, saranno i loro esperti in materia a fare il tutoraggio, affiancando i nostri ragazzi”.

La call, prima fase del progetto, si è chiusa l’8 febbraio e il tutoraggio è già iniziato e proseguirà fino alla fine del mese, con a disposizione un hub localizzato a palazzo Fibbioni, sede della giunta comunale, e anche mediante una piattaforma on line.

Spiega Lancia, “sono molto soddisfatta non solo per il numero delle adesioni, arrivate anche a termine purtroppo scaduto, ma anche per la qualità progettuale, con idee che spaziano dalla digitalizzazione alla internazionalizzazione e cultura, dall’agricoltura al turismo”.

Un successo anche per il Comune dell’Aquila, perché ricorda Lancia, “la nostra candidatura su ventuno città si è piazzata ottava. Ed ora il nostro territorio si è mostrato molto vivace, in virtù dell’interesse che questo progetto ha riscontrato, e questo è molto importante visto il fenomeno dello spopolamento che interessa purtroppo le aree interne. I ragazzi hanno tanta voglia di mettersi in gioco, di investire nel loro territorio, e questo ci fa guardare al futuro con grande ottimismo”.

In prospettiva, una volta messi a punto i business plane dei singoli progetti, tiene infine a sottolineare l’assessore Lancia, “la Fondazione Carispaq metterà a disposizione un premio in denaro, e l’Anci ci accorderà una seconda tranche di finanziamenti con cui noi andremo ad agire con un bando dalle maglie abbastanza strette e con criteri rigorosi, per sostenere ulteriormente le start up più promettenti”.