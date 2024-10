G7: D’INCECCO (LEGA), “LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI INVESTE SULL’ABRUZZO”

PESCARA – “G7, B7, Insieme per gli Sdg. Tre iniziative di portata mondiale stanno per coinvolgere la nostra regione. Pescara sarà al centro della scena internazionale, nelle prossime settimane, non solamente per la riunione ministeriale del G7 all’Aurum e la conferenza internazionale umanitaria per il Medio Oriente, che già di per sé rimarrà nella storia di Pescara, ma anche per il B7 di Confindustria, il 22 ottobre in Comune, che coinvolgerà i rappresentanti delle Confindustrie dei sette paesi del G7, e poi per Insieme per gli SDG, dal 22 al 27 ottobre, in piazza Sacro Cuore, con una serie di iniziative legate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 che coinvolgerà direttamente la città”.

Così, in una nota, il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco: “L’aspetto prioritario è che Pescara è stata scelta per un evento mondiale, il G7, e che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 ha scommesso e investito sull’Abruzzo, con una gara nazionale che è stata aggiudicata a novembre dell’anno scorso, per cui le polemiche locali di chi sgomita alla ricerca di un po’ di visibilità lasciano il tempo che trovano. Se non fosse chiaro, saranno a carico del Governo tutte le spese organizzative, da quelle per gli hotel alle cene fino agli incontri delle delegazioni, come accade per tutti gli altri appuntamenti del G7 in Italia”.

“Di fronte a questo calendario di eventi di portata internazionale, che sta comportando e comporterà l’impiego di migliaia di persone tra sicurezza, logistica, eventi collaterali, attività ricettive ed economiche, con circa 200 giornalisti accreditati, è superfluo dire – sottolinea – che siamo tutti di fronte ad una opportunità incredibile per la comunità perché in queste settimane, in questi giorni, sono in corso interventi per perfezionare l’accoglienza e per rifare il look dei luoghi che saranno al centro di queste giornate: si tratta di opere, volute dal Comune, che migliorano la città, e delle quali beneficeranno tutti, non solo i pescaresi ma anche i turisti e gli abruzzesi che frequentano ogni giorno il capoluogo adriatico. Interventi che, peraltro hanno il contributo della Regione Abruzzo. Di fronte a questa sinergia, è il caso di smetterla di gettare fumo negli occhi dei pescaresi con argomenti puramente inventati da chi è solito usare la macchina del fango, frutto di una fantasia ossessiva e di una scarsa conoscenza dei fatti”.

“Ora è il momento di lavorare tutti insieme per Pescara perché dalla nascita della città non è mai accaduto nulla di questa portata, globale direi, e chissà se mai accadrà di nuovo”, conclude D’Incecco.