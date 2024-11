G7 PESCARA: BIONDI, “NESSUNA RIVALITA’, EVENTO A L’AQUILA CONCOMITANTE SOLO PER PRESENZA CIRIELLI”

L’AQUILA – “L’analisi contenuta nell’articolo è destituita di qualunque fondamento: non c’è alcuna rivalità tra L’Aquila e Pescara e, tra me e Carlo Masci, c’è stima e amicizia reciproca, ribadita a più riprese. L’evento è nato in concomitanza del G7 proprio per la presenza del viceministro Edmondo Cirielli nel capoluogo adriatico”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fdi, circa l’articolo di Abruzzoweb “L’Aquila “esclusa” da G7 Pescara: gelo e reazione, Biondi organizza evento su Piano Mattei”

“Da tempo, infatti, gli avevo chiesto di poter ospitarlo in città per approfondire questo tema, il Piano Mattei, che sarà centrale per le strategie italiane nel Mediterraneo e, più in generale, nel continente africano. Utile, inoltre, per le aziende del nostro territorio che hanno risposto con entusiasmo e partecipazione. Oltre ciò, sarebbe stato abbastanza ridicolo provare a fare concorrenza con un dibattito di un’ora e mezzo, per quanto animato dalla presenza di ospiti di indubbia autorevolezza, a un evento straordinario come il G7 che ha fatto onore alla città di Pescara e all’intero Abruzzo, circostanza per la quale rinnovo le congratulazioni e i ringraziamenti al collega Masci”.

Nota di redazione

Questo giornale ha registrato voci nel centrodestra, in particolare in FdI, ed ha parlato di “esclusione” tra virgolette, e quindi non di anacronistica concorrenza con l’evento mondiale.