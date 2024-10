G7 PESCARA: MELONI, “SITUAZIONE A GAZA OGNI GIORNO PIU’ DRAMMATICA, ITALIA IN PRIMA LINEA PER AIUTI”

PESCARA – “La situazione a Gaza è ogni giorno più drammatica e i bisogni della popolazione sempre maggiori. Come sapete, l’Italia è stata da subito in prima linea nell’azione umanitaria: abbiamo attivato Nave Vulcano e lanciato un ponte aereo per assicurare cure mediche e assistenza ad oltre cento bambini palestinesi in Italia, e più di recente abbiamo dato vita all’iniziativa ‘Food for Gaza’, con cui abbiamo rafforzato la cooperazione tra le Agenzie del Polo Onu di Roma e le migliori forze del Sistema Italia. Sono già arrivate nella Striscia oltre 47 tonnellate di beni alimentari”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla riunione del G7 Sviluppo a Pescara.

“Nei giorni scorsi, prima a Cipro a margine del Vertice Med-9 e poi in Giordania, ho avuto modo di approfondire con Re Abdullah II la proposta giordana di un ‘Gaza humanitarian gateway’, per aumentare ulteriormente l’accesso umanitario alla Striscia e per far fronte alle crescenti esigenze di aiuti. È una proposta – ha aggiunto Meloni – che io considero molto valida: l’Italia ha garantito, infatti, il suo supporto e mi auguro che da questa Conferenza possa emergere lo stesso sostegno”.